Камилла Рахимова пробилась в полуфинал в Боготе, победив Букшу после 0:6 в первом сете

92-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), где была посеяна под восьмым номером. В четвертьфинале Рахимова переиграла в трёх сетах 75-ю в мировой классификации (четвёртый номер посева на турнире) Кристину Букшу из Испании — 0:6, 6:4, 7:5.
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и 7 из 11 выигранных брейк-пойнтов.
В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча между первой сеяной на турнире в Боготе 42-й ракеткой мира Мари Боузковой (Чехия) и 89-й в рейтинге WTA Лаурой Зигемунд (Германия).
- 6 апреля 2024
-
01:19
-
00:33
-
00:04
- 5 апреля 2024
-
23:47
-
23:05
-
22:52
-
22:28
-
22:23
-
21:49
-
21:39
-
20:51
-
20:39
-
20:27
-
20:09
-
19:48
-
19:24
-
18:59
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
18:01
-
17:25
-
16:53
-
16:50
-
16:34
-
16:27
-
16:02
-
15:40
-
14:41
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:10
-
04:10
-
03:56