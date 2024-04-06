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Кристина Букша — Камилла Рахимова 6:0, 4:6, 5:7, кто победил, результат матча 1/4 финала в Боготе 5 апреля

Камилла Рахимова пробилась в полуфинал в Боготе, победив Букшу после 0:6 в первом сете
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92-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в полуфинал на грунтовом турнире категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), где была посеяна под восьмым номером. В четвертьфинале Рахимова переиграла в трёх сетах 75-ю в мировой классификации (четвёртый номер посева на турнире) Кристину Букшу из Испании — 0:6, 6:4, 7:5.

Богота. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 23:10 МСК
Кристина Букша
75
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
0 		6 7
         
Камилла Рахимова
92
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Рахимова ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету испанской теннисистки два эйса, четыре двойные ошибки и 7 из 11 выигранных брейк-пойнтов.

В полуфинале Рахимова сыграет с победительницей матча между первой сеяной на турнире в Боготе 42-й ракеткой мира Мари Боузковой (Чехия) и 89-й в рейтинге WTA Лаурой Зигемунд (Германия).

Расписание турнира WTA-250 в Боготе
Турнирная сетка турнира WTA-250 в Боготе
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