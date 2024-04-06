Коллинз: от женщин ожидают определённого поведения на корте, но я такая, какая есть

22-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о своём поведении на корте.

«У меня так много близких друзей в туре. Мне кажется, что многие из них видят, как я соревнуюсь, и понимают меня, потому что в них тоже сидит соревновательный дух. Но вне корта я остаюсь хорошим человеком и верна своим друзьям. Я та, кто уделяет им время и проявляет заботу, и все девушки в туре, думаю, действительно уважают это, потому что они понимают.

Очевидно, что люди за пределами тенниса иногда могут негативно реагировать на то, как я сражаюсь и что делаю. Думаю, что мы всё ещё живем в мире, где есть много стереотипов, и это не политическое заявление. Просто так сложилось. От женщин ожидают определённого поведения на корте. Поэтому иногда, когда у вас сильный характер и вы действительно конкурентоспособны, как я, и вспыльчивы, это может навести людей на неприятную мысль. Я просто говорю этим людям, что не стоит беспокоиться, потому что я — это я. Я такая, какая есть. И, знаете, я не собираюсь ни для кого меняться», — сказала Коллинз в интервью Tennis Channel.

Напомним, в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Коллинз сыграет с седьмой ракеткой мира Марией Саккари (Греция).