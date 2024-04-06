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Саккари — о матче с Коллинз: сложно играть с тем, кто находится в отличной форме

Саккари — о матче с Коллинз: сложно играть с тем, кто находится в отличной форме
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Седьмая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари высказалась о предстоящем матче с американкой Даниэль Коллинз в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Мы все знаем, что сейчас она играет очень хорошо. Она только что выиграла «тысячник» в Майами. Причём и здесь она выигрывает довольно легко. Всегда непросто играть с тем, кто находится в отличной форме. Но я уверена в себе. Я верю в свой теннис. Я получаю удовольствие.

Я действительно наслаждаюсь временем, проведённым как на корте, так и за его. пределами. Думаю, это самое главное. Нужно просто сохранять улыбку на лице и играть в хороший теннис», — сказала Саккари в послематчевом интервью на корте.

В 1/4 финала Саккари переиграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову со счётом 6:2, 6:4.

Чарльстон. 1/4 финала
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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