Котов уступил Карбальесу-Баэне в полуфинале турнира АТР-250 в Марракеше
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68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.
В полуфинальном матче Котов со счётом 4:6, 2:6 уступил 64-й ракетке мира испанцу Роберто Карбальесу-Баэне. Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты.
Марракеш. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 15:10 МСК
68
Павел Котов
П. Котов
Окончен
0 : 2
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64
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
За это время россиянин один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Карбальеса-Баэны два эйса ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В матче за титул в Марракеше испанец сразится с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).
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