Котов уступил Карбальесу-Баэне в полуфинале турнира АТР-250 в Марракеше

68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов не смог пробиться в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.

В полуфинальном матче Котов со счётом 4:6, 2:6 уступил 64-й ракетке мира испанцу Роберто Карбальесу-Баэне. Продолжительность встречи составила 1 час и 44 минуты.

За это время россиянин один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Карбальеса-Баэны два эйса ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В матче за титул в Марракеше испанец сразится с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина).