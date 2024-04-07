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Видеообзор поражения Камиллы Рахимовой в полуфинале турнира WTA-250 в Боготе

В ночь на воскресенье, 7 апреля, российская теннисистка Камилла Рахимова, 92-я ракетка мира, потерпела поражение в полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Спортсменка в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (2:7) проиграла борьбу за выход в финал 42-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Камиллы Рахимовой в полуфинале турнира в Боготе.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В финале турнира в Боготе Мари Боузкова встретится с 85-й ракеткой мира из Колумбии Мария-Камилой Осорио-Серрано.

Напомним, ранее Камилла Рахимова вышла в финал турнира в Боготе в парном разряде. Спортсменка играет в дуэте с испанкой Кристиной Букшей.