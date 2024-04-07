Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор поражения Камиллы Рахимовой в полуфинале турнира WTA-250 в Боготе

Видеообзор поражения Камиллы Рахимовой в полуфинале турнира WTA-250 в Боготе
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на воскресенье, 7 апреля, российская теннисистка Камилла Рахимова, 92-я ракетка мира, потерпела поражение в полуфинале грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). Спортсменка в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (2:7) проиграла борьбу за выход в финал 42-й ракетке мира из Чехии Мари Боузковой.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором поражения Камиллы Рахимовой в полуфинале турнира в Боготе.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В финале турнира в Боготе Мари Боузкова встретится с 85-й ракеткой мира из Колумбии Мария-Камилой Осорио-Серрано.

Напомним, ранее Камилла Рахимова вышла в финал турнира в Боготе в парном разряде. Спортсменка играет в дуэте с испанкой Кристиной Букшей.

Материалы по теме
10 двойных. Рахимова кричала, швыряла ракетку и проиграла третий подряд полуфинал
10 двойных. Рахимова кричала, швыряла ракетку и проиграла третий подряд полуфинал
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android