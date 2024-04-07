10 двойных. Рахимова кричала, швыряла ракетку и проиграла третий подряд полуфинал

Камилла, опять остановившаяся в шаге от решающего матча Боготы, всё никак не может выйти в свой первый финал на уровне WTA.

В ночь с 6 на 7 апреля мск на турнире WTA-250 в Боготе (Колумбия) состоялись полуфинальные матчи. До этой стадии дошла одна российская теннисистка, а именно 22-летняя Камилла Рахимова, посеянная под восьмым номером. Соперницей Рахимовой, занимающей 92-е место в мировой классификации, стала 25-летняя представительница Чехии Мари Боузкова (1), 42-я ракетка мира. В четвертьфинале обе теннисистки одержали волевые победы. Боузкова прошла Лауру Зигемунд (2:6, 6:2, 7:5), а Рахимова отыгралась с «баранки» в поединке с Кристиной Букшей — 0:6, 6:4, 7:5.

Турнир в Боготе, похоже, является любимым для Рахимовой. Ранее россиянка никогда не выходила в финалы на уровне WTA, зато дважды добиралась до полуфиналов. И оба раза — в столице Колумбии! В 2022 году Камиллу остановила Татьяна Мария, в 2023-м — Питон Стирнс. Так что на текущем турнире Рахимова изначально вознамеривалась пробить наконец заколдованный барьер. Хотя шла по сетке не без проблем. Во всех первых трёх матчах на турнире ей пришлось играть по три сета.

Что касается Боузковой, ранее никогда не игравшей с Рахимовой, то на её счету уже есть один титул. В 2022 году чешская теннисистка выиграла домашний для себя турнир в Праге. А её высшее достижение на «Шлемах» — четвертьфинал Уимблдона-2022. В том же сезоне Мари успела побывать в топ-25 рейтинга WTA.

В начале матча у Рахимовой вообще не шла подача. Так, в третьем гейме россиянка допустила три двойные ошибки подряд! Боузкова не замедлила этим воспользоваться и повела 2:1 с брейком. В следующем гейме чешка подтвердила преимущество, пусть и не без проблем, после нескольких «ровно», — 3:1. В дальнейшем Камилла немного наладила подачу (хотя процент попадания первой всё равно остался ужасным, 33%) и стала забирать свои геймы, но то же самое делала и Мари. При этом Боузкова на подаче смотрелась увереннее соперницы и, исполнив четыре эйса за сет, в 10-м гейме спокойно подала на партию — 6:4 за 54 минуты.

Второй сет Рахимова начала наихудшим образом из всех возможных. Камилла допустила ещё две двойные ошибки (к тому моменту их уже стало шесть) и фактически подарила сопернице брейк. Как и в первой партии, Боузкова сразу же подтвердила брейк, закончив гейм очередным эйсом, — 2:0. Дальше в игре наступило хоть какое-то разнообразие: россиянка забрала свою подачу, а в четвёртом гейме чешка, подавая, вдоволь наошибалась в розыгрышах, не взяв ни одного очка, и за счёт этого Рахимова сравняла счёт — 2:2.

В пятом гейме Камилла, допустив восьмую двойную ошибку при 15:15, закричала с досады и бросила ракетку на корт. Этот гейм ей спасти не удалось — Боузкова с третьего брейк-пойнта вновь взяла подачу соперницы. Россиянка, надо отдать ей должное, не сдавалась и в седьмом гейме, уступая 2:4, отыграла двойной брейк-пойнт (то есть уже скрытые матчболы). А в восьмом гейме Мари после 40:15 допустила две двойные подряд, и после «ровно» уже Рахимова использовала брейк-пойнт — 4:4.

В девятом гейме Боузкова на брейк-пойнте невероятным ударом попала в угол за спину сопернице. Но подать на матч чешка не смогла, сделав две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, — 5:5. После этого теннисистки уже без приключений добрались до тай-брейка. В нём Боузкова повела 4:1 с двумя мини-брейками — после пятого розыгрыша Рахимова, пробив в сетку, вновь в ярости швырнула ракетку. После этого Мари дожала Камиллу (всего у неё оказалось 10 двойных ошибок, в том числе на матчболе) — 6:4, 7:6 (7:2) за 2 часа 16 минут.

Вот так Рахимова в третий раз подряд проиграла в полуфинале турнира в Боготе. Теперь она опустится на четыре строчки в рейтинге WTA и станет 96-й. Соперницей Боузковой в титульном противостоянии будет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (6), которой, очевидно, будет обеспечена невероятная поддержка со стороны публики. В полуфинале Осорио-Серрано, 85-я ракетка мира, обыграла 36-летнюю Сару Эррани — 7:6, 6:4.