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Коллинз стала 4-м игроком WTA, кому удалось выйти в два финала на разных покрытиях подряд

22-я ракетка мира американка Даниэль Коллинз стала четвёртым игроком WTA-тура за последние 15 лет, кому удалось выйти в два финала на разных покрытиях подряд.

Другие теннисистки, сыгравшие в двух финалах на разных покрытиях подряд:

Виктория Азаренко (2011 год, хард — WTA-1000 в Майами, грунт — турнир в Марбелье);

Серена Уильямс (2011 год, трава — Уимблдон, хард — турнир в Стэнфорде; 2013 год, хард — WTA-1000 в Майами, грунт — турнир в Чарльстоне);

Симона Халеп (2013 год, грунт — турнир в Нюрнберге, трава — турнир в Хертогенбосхе);

Даниэль Коллинз (2024 год, хард — WTA-1000 в Майами, грунт — турнир в Чарльстоне)

Напомним, сегодня, 7 апреля, в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) Даниэль Коллинз встретится с российской теннисисткой, 11-й ракеткой мира Дарьей Касаткиной. По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1.