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Дарья Касаткина — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция финала в Чарльстоне

Дарья Касаткина — Джессика Пегула: текстовая онлайн-трансляция финала в Чарльстоне
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Сегодня, 7 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) встретится с американкой Даниэль Коллинз, занимающей 22-ю строчку в рейтинге WTA. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.

Чарльстон. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Джессика Пегула в финале турнира в Чарльстоне.

По личным встречам Касаткина ведёт со счётом 2-1. Россиянка выиграла на грунте WTA-1000 в Риме в 2018 году и на Australian Open 2021 года, а Коллинз один раз взяла реванш на WTA-500 в Сан-Хосе в 2021 году.

Напомним, в полуфинальном матче турнира WTA-500 в Чарльстоне (США) Касаткина обыграла пятую ракетку мира американку Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). В другой встрече 1/2 финала победительница недавнего турнира WTA-1000 в Майами Даниэль Коллинз оказалась сильнее седьмой ракетки мира из Греции Марии Саккари (6:3, 6:3).

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