Робсон: разговоры о плохой форме Джоковича возникают регулярно, а потом он выигрывает всё

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон заявила, что разговоры о плохой форме Новака Джоковича возникают регулярно, и он всегда находил на них ответ.

«Мне кажется, что каждые пару лет возникают разговоры, что Джокович не очень хорошо играет. А потом он возвращается и выигрывает все турниры подряд в течение полугода.

Думаю, что на этот раз всё по-другому, потому что уровень конкуренции определённо вырос. Янник Синнер и Карлос Алькарас играют невероятно, так что, возможно, это навело Новака на некоторые мысли.

Выступление в Индиан-Уэллсе могло помочь ему понять, что нужно изменить. Не то чтобы Джокович должен идти в ногу со временем, ибо он совершенно точно не отстаёт, просто нужно продолжаться совершенствоваться. Вы можете спросить, а есть ли что-то, что Новаку нужно улучшить, ведь он так хорош, и это вполне справедливый вопрос.

В каком-то смысле, это делает игру более захватывающей, потому что появилось больше конкуренции. Сейчас есть ощущение, что Джокович не будет побеждать на каждом турнире.

Кроме того, стоит отметить, что в начале месяца Джокович прекратил сотрудничество со своим многолетним тренером Гораном Иванишевичем. Они очень хорошо ладили, но, как и во многих других случаях, всё идет своим чередом. Они так много знали друг о друге, и в последние несколько месяцев у них были некоторые разногласия на корте. Иногда просто нужен свежий взгляд. Я читала в сербской газете, что Иванишевич сказал, что исчерпали запас слов, которые они могли бы сказать друг другу. Похоже, они оба поняли, что пора разойтись. И то, что это не было односторонним решением, очень хорошо», — сказала Робсон в эфире Sky Sports Tennis.