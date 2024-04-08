Хачанов и Сафиуллин вышли во 2-й круг «Мастерса» в Монте-Карло. Роман попал на Джоковича

Сегодня, 8 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) прошла серия матчей первого круга в одиночном разряде. Свои поединки провели российские теннисисты Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером, и 41-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Вообще-то Хачанов и Сафиуллин вступили в игру ещё в воскресенье, 7 апреля. Но то была встреча в парном разряде. Карен и Андрей Рублёв одержали верх в российском дерби, победив Романа и Даниила Медведева.

Хачанову выпало играть с бывшей восьмой, а ныне 30-й ракеткой мира Кэмероном Норри. По личным встречам у них было равенство: 3-3. В 2021 году россиянин и британец четырежды играли друг с другом, и Норри тогда выиграл оба поединка на грунте, а Хачанов дважды взял верх на харде. А вот в 2022-м, наоборот, Кэмерон победил в Роттердаме на харде в зале, а Карен оказался сильнее на грунте «Ролан Гаррос».

Хачанов уже в самом начале матча создал себе проблемы. Второй гейм, на своей подаче, россиянин отдал с 40:15, и Норри сделал брейк — 2:0. Но подтвердить его не смог, допустив несколько ошибок, после чего Карен под ноль взял свой гейм — 2:2. В пятом гейме Хачанов, несмотря на неудачное начало (40:0 на подаче соперника), добрался до брейк-пойнта, но не использовал его. А затем уже Карену пришлось бороться за свою подачу, но он отыграл оба брейк-пойнта — 3:3.

Решающим в этой партии мог стать девятый гейм. Хачанов здорово отработал в розыгрышах на приёме и, отдав лишь очко, повёл 5:4 с брейком. Но подать на сет не смог, не взяв ни одного очка и допустив к тому же двойную на брейк-пойнте, — 5:5. А вот вторая попытка вышла успешной: очередной брейк в 11-м гейме и уверенная подача на партию в 12-м — 7:5 за 1 час 3 минуты. Карен в этой партии шесть раз подал навылет, в том числе на сетболе, — хороший показатель для грунта. Кэмерон же часто укорачивал, но это не приносило ему успеха.

Первый гейм второго сета, длившийся больше 10 минут, стал самым напряжённым за весь матч. Хачанов вцепился в подачу соперника — и дожал его с шестого брейк-пойнта. К сожалению, удержать с таким трудом добытое преимущество россиянин не смог. Норри с первого же брейк-пойнта сделал обратный брейк, после того как Карен допустил несколько ошибок подряд, — 1:1.

Следующие геймы проходили в упорной борьбе, но оставались за подающими, при том что Хачанов в пятом гейме упустил брейк-пойнт. А в восьмом гейме Норри сломал тенденцию, дожав оппонента со второго брейк-пойнта (Карена подвели неточные действия в обменах), — 5:3. Впрочем, россиянин исправился и быстро сделал обратный брейк, после чего подал под ноль — 5:5. В 12-м гейме Карен отыграл двойной сетбол на приёме, закончив тремя эйсами подряд, — 6:6. А на тай-брейке довёл дело до победы, использовав третий матчбол (ещё один эйс, а всего 13-й) на пятерном, — 7:5, 7:6 (7:3) за 2 часа 24 минуты.

Во втором круге Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, 22-й ракеткой мира.

Сафиуллин же дебютировал в основной сетке Монте-Карло. Его оппонентом в матче первого круга был 26-летний испанский квалифаер Хауме Мунар, 72-я ракетка мира. Ранее они никогда не играли друг с другом в основных сетках турниров ATP, а в квалификации Базеля-2022 россиянин победил — 6:4, 6:3. Сегодня Роману также хватило двух партий.

В начале первого сета соперники обменялись брейками — 2:2. В следующих двух геймах теннисисты упустили по двойному брейк-пойнту — 3:3. Концовка партии сложилась драматично: в 11-м гейме Сафиуллин при 5:5 спасся с трёх брейк-пойнтов, в 12-м гейме заработал тройной сетбол на приёме, упустил его, но с четвёртой попытки забрал-таки партию — 7:5 за 1 час 3 минуты.

Во втором сете Сафиуллин не дал Мунару особых шансов. Россиянин повёл 5:0 с двумя брейками — у испанца на этом отрезке даже геймболов не было, не то что брейк-пойнтов. А подавая на матч при 5:1, Роман реализовал первый же матчбол — 7:5, 6:1 за 1 час 37 минут.

Во втором раунде Сафиуллин сыграет с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Этот матч состоится во вторник, 9 апреля.

А Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (6) вступят в борьбу со второго круга. Медведев год назад дошёл здесь до четвертьфинала, ну а Рублёв, напомним, защищает титул. Андрей во втором раунде сыграет с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным, а Даниил — с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, WC) — Джордан Томпсон (Австралия).

«Мастерс» в Монте-Карло завершится 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».