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«Ему будет очень сложно в игре с Новаком». Вихлянцева — о матче Сафиуллина и Джоковича

«Ему будет очень сложно в игре с Новаком». Вихлянцева — о матче Сафиуллина и Джоковича
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Российская теннисистка, победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева заявила, что Роману Сафиуллину будет очень сложно в борьбе с сербом.

«Надеемся, что Сафиуллину удастся навязать борьбу Новаку Джоковичу. В начале года россиянин выходил в полуфинал турнира ATP-250, однако затем Роман вылетал уже в первых-вторых кругах. Американская серия также сложилась для Сафиуллина неудачно. Может быть, именно на грунте у Романа получится вернуться на тот уровень, за счёт которого он может выигрывать

Россиянину будет очень сложно в матче с Новаком в Монте-Карло. Для серба Монако – это второй дом, вся его семья находится там», — приводит слова Вихлянцевой Metaraiings.by

Теннисистка также выразила надежду на то, что матч пройдёт в борьбе.

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Напомним, 9 апреля в 15:00 мск начнётся матч второго круга турнира в Монте-Карло (Монако) между 40-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
41
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
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