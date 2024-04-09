«Ему будет очень сложно в игре с Новаком». Вихлянцева — о матче Сафиуллина и Джоковича

Российская теннисистка, победительница трёх турниров ITF Наталья Вихлянцева заявила, что Роману Сафиуллину будет очень сложно в борьбе с сербом.
«Надеемся, что Сафиуллину удастся навязать борьбу Новаку Джоковичу. В начале года россиянин выходил в полуфинал турнира ATP-250, однако затем Роман вылетал уже в первых-вторых кругах. Американская серия также сложилась для Сафиуллина неудачно. Может быть, именно на грунте у Романа получится вернуться на тот уровень, за счёт которого он может выигрывать
Россиянину будет очень сложно в матче с Новаком в Монте-Карло. Для серба Монако – это второй дом, вся его семья находится там», — приводит слова Вихлянцевой Metaraiings.by
Теннисистка также выразила надежду на то, что матч пройдёт в борьбе.
Напомним, 9 апреля в 15:00 мск начнётся матч второго круга турнира в Монте-Карло (Монако) между 40-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
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