Островский — о матче Сафиуллина с Джоковичем: многое будет зависеть от подачи россиянина

Агент Александр Островский, представляющий интересы российского теннисиста Романа Сафиуллина, оценил старт 41-й ракетки мира на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), а также поделился ожиданиями от матча второго круга, в котором отечественный спортсмен сразится с лидером рейтинга ATP Новаком Джоковичем.

«В первом матче Роман стартовал очень уверенно: показал качественную игру, что вселяет оптимизм. Всегда очень важно то, как ты начинаешь турнир. И видно, что Роман не только хорошо играет, но и получает удовольствие на корте.

Безусловно, поединок второго раунда против первой ракетки мира и многократного чемпиона турниров «Большого шлема» будет очень непростым испытанием. Но. с другой стороны, Роман сможет показать свой лучший теннис и навязать борьбу. В этой встрече очень много будет зависеть от состояния Джоковича. А это загадка для всех: первый матч на грунте, к тому же непонятно, в какой он физической форме сейчас. И, конечно, многое будет зависеть от подачи россиянина: насколько агрессивно он будет играть и не давать Новаку диктовать свою игру. Я думаю, что, показывая свой максимум, Роману всё по силам. Шансы есть, а значит, будем верить и болеть за Романа!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Напомним, в первом круге Монте-Карло Сафиуллин в двух сетах обыграл Хауме Мунара из Испании (7:5, 6:1).