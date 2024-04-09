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Турнир в Монте-Карло — 2024: расписание на 9 апреля

7 апреля стартовал турнир «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который продлится до 14 апреля. В нём принимают участие 56 спортсменов. Общий призовой фонд соревнований составляет почти € 6 млн.

9 апреля пройдут оставшиеся матчи первого круга и начнутся поединки второго раунда.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня в Монте-Карло.

Теннис. Монте-Карло — 2024. 1-й и 2-й круг

(11) Алекс де Минор(Австралия) — (WC) Стэн Вавринка (Щвейцария) — 12:00 мск.

(LD) Чжан Чжичжэнь (Китай) — Маркос Гирон (США) — 12:00 мск.

Себастьян Корда (США) — Алехандро -Давидович-Фокина (Испания) — 12:00 мск.

(Q) Роберто Баутиста-Агут (Испания) — (LL) Факундо Диас Акоста (Аргентина) — 12:00 мск.

(10) Хуберт Хуркач (Польша) — Джек Дрэйпер (Великобритания) — 13:30 мск.

Миомир Кецманович (Сербия) — (WC) Маттео Берреттини (Италия) — 13:30 мск.

Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 15:00 мск.

(WC) Гаэль Монфис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия) — 15:00 мск.

(1) Новак Джокович (Сербия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 15:00 мск.

Борна Чорич (Хорватия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 16:30 мск.

(5) Александр Зверев — Себастьян Офнер ( Австрия) — 16:30 мск.

Артюр Фис (Франция) — Лоренццо Музетти (Италия) — 16:30 мск.