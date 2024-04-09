Нагал высказался о своей первой победе в основной сетке грунтового «Мастерса»

93-я ракетка мира Сумит Нагал прокомментировал первую победу в основной сетке грунтового «Мастерса». Напомним, вчера, 8 апреля, в 1/32 финала турнира в Монте-Карло 26-летний теннисист одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 5:7, 6:2, 6:4.
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«Я не использовал те шансы, которые у меня были в первом сете, он играл лучше. Но в последних двух сетах мне не на что жаловаться. Очень-очень качественный теннис в моём исполнении.
Я начал играть на грунте, когда мне было восемь-девять лет. Потом я переехал в Канаду, там грунтовых кортов было не так много. Последние десять лет я живу в Германии. Каким-то образом я умудрился полюбить грунт. Если я хорошо двигаюсь на корте, получаю огромный заряд уверенности. Я чувствую, что грунтовое покрытие способствует этому», — сказал Нагал в интервью Tennis Channel.
В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, 7).
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