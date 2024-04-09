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Нагал высказался о своей первой победе в основной сетке грунтового «Мастерса»

Нагал высказался о своей первой победе в основной сетке грунтового «Мастерса»
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93-я ракетка мира Сумит Нагал прокомментировал первую победу в основной сетке грунтового «Мастерса». Напомним, вчера, 8 апреля, в 1/32 финала турнира в Монте-Карло 26-летний теннисист одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 13:35 МСК
Маттео Арнальди
38
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Сумит Нагал
93
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал

«Я не использовал те шансы, которые у меня были в первом сете, он играл лучше. Но в последних двух сетах мне не на что жаловаться. Очень-очень качественный теннис в моём исполнении.

Я начал играть на грунте, когда мне было восемь-девять лет. Потом я переехал в Канаду, там грунтовых кортов было не так много. Последние десять лет я живу в Германии. Каким-то образом я умудрился полюбить грунт. Если я хорошо двигаюсь на корте, получаю огромный заряд уверенности. Я чувствую, что грунтовое покрытие способствует этому», — сказал Нагал в интервью Tennis Channel.

В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, 7).

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