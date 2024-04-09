Димитров: после потрясающего турнира в Майами было бы хорошо провести пять дней в Италии

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о переходе от одного турнира к другому. Неделю назад Димитров вышел в финал турнира в Майами (США), а вчера, 8 апреля, на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) одержал победу в матче первого круга.

«После потрясающего турнира в Майами было бы хорошо провести пять дней отпуска в Италии. Вместо этого я вернулся домой и менее чем через сутки уже был на корте. Это немного сбивает с толку, потому что ты думаешь: „Подождите, а что я здесь делаю?“ Ты достиг чего-то положительного, но у тебя нет времени принять это и просто насладиться моментом. Хотя я считаю, что вполне реально оставаться в работе и в то же время ценить происходящее, быть благодарным за это», — приводит слова Димитрова Tennis Majors.