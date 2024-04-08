Димитров — о Монте-Карло: здесь прекрасно, рядом мама, я чувствую себя как дома

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, чему больше всего рад во время домашнего турнира.

«Думаю, за последние восемь дней я спал больше восьми часов каждую ночь. Честно говоря, здесь прекрасно, рядом мама, и я чувствую себя как дома. Я здесь уже более десяти лет, и всё так знакомо.

В конце концов дома хочется чувствовать себя максимально легко и непринуждённо. Возможность провести время дома на вес золота, у меня почти не бывает таких недель. Обычно есть неделя или полторы перед турниром, но пока я даже неделю не пробыл дома. И, конечно, это время придаёт мне сил», — приводит слова Димитрова Sportskeeda.

Напомним, в матче первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Димитров одержал победу над представителем Монако Валентеном Вашеро (138-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:5 6:2 в пользу болгарского спортсмена.