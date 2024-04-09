Леконт: Джокович старше и медленнее Алькараса и Синнера, он утратил бодрость

Финалист «Ролан Гаррос» — 1988 француз Анри Леконт высказался о борьбе первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Молодое поколение доминирует с прошлого года, но они должны доказать, что могут оставаться на самом высоком уровне. Синнер побеждает и подтверждает это своим исключительным началом сезона. Джокович всё ещё здесь, но он старше и медленнее. Он немного утратил бодрость. Молодёжь всё меньше его боится, потому что чувствует, что превосходство Новака хрупкое. Всё постепенно меняется», — приводит слова Леконта Monaco Matin.

Напомним, Джокович выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Сегодня, 9 апреля, серб проведёт матч второго круга соревнований с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.