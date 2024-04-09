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Иванишевич: Алькарас и Синнер невероятные игроки, но я всегда буду ставить на Джоковича

Иванишевич: Алькарас и Синнер невероятные игроки, но я всегда буду ставить на Джоковича
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Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался об итальянском спортсмене Яннике Синнере и испанце Карлосе Алькарасе.

«Алькарас и Синнер невероятные теннисисты. Сейчас я должен признать, что Янник — самый крутой теннисист в мире. Он выиграл 25 из 26 матчей. Синнер просто невероятный, он великолепно играет. Они с Карлосом разные игроки, но на обоих очень приятно смотреть. Им предстоит провести много отличных матчей. Но если появится Новак, я всегда буду ставить на него», — приводит слова Иванишевича Sportskeeda со ссылкой на The Tennis Podcast.

Напомним, Джокович выступит на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Сегодня, 9 апреля, серб проведёт матч второго круга соревнований с российским теннисистом Романом Сафиуллиным.

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