Тартакова: парный теннис мёртв. Единственные, кто может его спасти, — крутые одиночники

Телеведущая Софья Тартакова высказалась о состоянии парного тенниса и сравнила его с одиночным разрядом.

«Единственное, что может спасти парный теннис, – это крутые имена одиночников. Коккинакис и Кирьос, выигрывая Австралию, запомнились тем, что вели себя прикольно. Ты видел, что они заинтересованы в тебе точно так же, как ты в них. Для парников зачастую [выступление] – это работа. Никакого шоу нет. Вспомните Кубок Лэйвера: когда Надаль и Федерер вставали в пару, все сходили с ума.

Вечный спор – кто сильнее: два сильных одиночника, либо два крутых парных игрока? Моё мнение – одиночники, у них другая мотивация на турнирах, они заинтересованы в личных достижениях», — сказала Тартакова в видео на YouTube-канале «Больше!».

Отметим, что на парный «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) заявились несколько дуэтов, состоящих из двух игроков, преимущественно выступающих в одиночном разряде. Так, в первом раунде победы одержали Хачанов/Рублёв и Фритц/Руне. Ещё предстоит выйти на корт парам Серундоло/Этчеверри, Грикспор/Хуркач и Бублик/Маннарино. Поражения потерпели дуэты Сонего/Синнер, Димитров/Корда, Харри/Музетти и Медведев/Сафиуллин.