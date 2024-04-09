Хачанов — о победе над Норри в Монте-Карло: очень тяжёлый матч, особенно для первого круга

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над 30-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

«Я действительно рад и горжусь тем, как справился с трудными эпизодами и моментами давления. Это был очень тяжёлый матч, особенно для первого круга. Кэмерон немного упал в рейтинге, но он всегда хорош, он сильный соперник», — приводит слова Хачанова Eurosport.

Напомним, в следующем раунде турнира в Монте-Карло Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в своём матче победил Даниэля Альтмайера (6:2, 7:6 (7:3)). Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля.