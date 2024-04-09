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Хачанов — о победе над Норри в Монте-Карло: очень тяжёлый матч, особенно для первого круга

Хачанов — о победе над Норри в Монте-Карло: очень тяжёлый матч, особенно для первого круга
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над 30-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (7:3) в пользу россиянина.

«Я действительно рад и горжусь тем, как справился с трудными эпизодами и моментами давления. Это был очень тяжёлый матч, особенно для первого круга. Кэмерон немного упал в рейтинге, но он всегда хорош, он сильный соперник», — приводит слова Хачанова Eurosport.

Напомним, в следующем раунде турнира в Монте-Карло Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в своём матче победил Даниэля Альтмайера (6:2, 7:6 (7:3)). Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 3
         
Кэмерон Норри
30
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
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