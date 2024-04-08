Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор победы Карена Хачанова над Норри в 1/32 финала «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 1/32 финала на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/16 финала турнира, обыграв 30-ю ракетку мира, британца Кэмерона Норри — 7:5, 7:6 (7:3).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Хачанов – Норри в Монте-Карло, который начинается с 5 минуты 26 секунды ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В следующем раунде Хачанов сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который в своём матче победил Даниэля Альтмайера (6:2, 7:6 (7:3)).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.