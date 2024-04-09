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Александр Зверев: устал от вопросов о своей форме, я пятая ракетка мира

Александр Зверев: устал от вопросов о своей форме, я пятая ракетка мира
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Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в преддверии матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) не стал отвечать на вопрос о своей текущей форме.

«Честно говоря, я устал от вопросов о моей форме. Я очень часто их получаю. Я пятая ракетка мира. Не думаю, что пятое место в мире — это показатель плохого тенниса. Я на правильном пути. Я прохожу в более поздние стадии турниров, моя стабильность на крупных соревнованиях говорит сама за себя», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с 44-й ракеткой мира австрийским теннисистом Себастьяном Офнером. Встреча состоится сегодня, 9 апреля, и начнётся не ранее 18:00 мск.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 18:30 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Офнер
44
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
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