Александр Зверев: устал от вопросов о своей форме, я пятая ракетка мира

Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев в преддверии матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) не стал отвечать на вопрос о своей текущей форме.

«Честно говоря, я устал от вопросов о моей форме. Я очень часто их получаю. Я пятая ракетка мира. Не думаю, что пятое место в мире — это показатель плохого тенниса. Я на правильном пути. Я прохожу в более поздние стадии турниров, моя стабильность на крупных соревнованиях говорит сама за себя», — приводит слова Зверева Eurosport.

Напомним, во втором круге турнира в Монте-Карло Зверев сыграет с 44-й ракеткой мира австрийским теннисистом Себастьяном Офнером. Встреча состоится сегодня, 9 апреля, и начнётся не ранее 18:00 мск.