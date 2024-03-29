«Если он продолжит в том же духе, то будет №1 в мире лет 10. Зверев — о Синнере

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о перспективах третьей ракетки мира, итальянца Янника Синнера возглавить мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Он выиграл Открытый чемпионат Австралии, турнир в Роттердаме и в этом году у него 19 побед. Он пока проиграл только один матч, это невероятно. Это статистика, которая была у Джоковича в его лучшие годы. Федерер тоже так начинал, и Рафа тоже когда-то так начинал год. Если он продолжает в том же духе, он не только будет номером 1 в мире, но и будет номером 1 в мире в течение следующих 10 лет. Это зависит от него, а также от меня, Карлоса, Даниила и Новака, чтобы не допустить этого. Янник — один из двух или трёх игроков, на которых мы обращаем больше всего внимания. Мы изучаем его, пытаемся понять его игру и выявить слабые стороны. Посмотрим, сможем ли мы это использовать», — приводит слова пятой ракетки мира Зверева Punto de Break.

В данный момент в Майами (США) проходит турнир серии «Мастерс». Александр Зверев в полуфинале встретится с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Янник Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.