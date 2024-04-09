Синнер: ожидания от начала грунтового сезона не такие высокие

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от начала грунтового сезона.

«Ожидания от начала грунтового сезона не такие высокие. Главная цель — подготовиться к «Ролан Гаррос», а затем, надеюсь, к Олимпиаде. Думаю, эту задачу ставят перед собой все игроки.

Я расцениваю эту неделю как тренировочную, сыграем здесь несколько матчей. Очень надеюсь, что не один. Посмотрим, я просто счастлив быть здесь. Это особенный турнир, и я рассчитываю, что смогу хорошо выступить.

Я говорил, что на грунте у меня возникают проблемы, потому что это не то покрытие, на котором я чувствую себя комфортно. На хардовых кортах я чувствую себя комфортнее, но это не значит, что я плохо играю на грунте. В свой первый четвертьфинал турнира «Большого шлема» я вышел именно на грунте, также доходил до четвертьфинала в Риме.

Поживём — увидим. Прошлый грунтовый сезон выдался не особо удачным. Надеюсь, в этом году будет по-другому. Уверен, что могу быть успешным игроком и на грунте. Но, конечно, на это уйдёт некоторое время.

С 14 до 20 лет я много тренировался на грунте. Потом большинство турниров перешли на хардовое покрытие. Но я считаю, если получится с ним подружиться, это поможет», — приводит слова Синнера Tennis365.

В матче 1/16 финала «Мастерса» в Монако Синнер сыграет с победителем противостояния Себастьян Корда (США) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).