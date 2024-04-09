Берреттини и Фоньини получат уайлд-кард на «Мастерс» в Риме

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги пообещал предоставить Маттео Берреттини и Фабио Фоньини уайлд-кард на турнир серии «Мастерс» в Риме. Соревнования пройдут с 8 по 19 мая.

«Мы дадим уайлд-кард в основную сетку Маттео Берреттини и Фабио Фоньини», — заявил функционер в эфире телеканала Rai 1.

Лучший результат Берреттини на турнире — четвертьфинал в 2020 году, в котором он уступил норвежцу Касперу Рууду (6:4, 3:6, 6:7 (5:7)).

Лучшим результатом для Фоньини также является выход в четвертьфинал — в 2018 году. Тогда Фабио уступил будущему победителю турнира Рафаэлю Надалю (6:4, 1:6, 2:6).

Действующим победителем турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев, который в прошлогоднем финале переиграл датчанина Хольгера Руне со счётом 7:5, 7:5.