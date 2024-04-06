Медведев разучился обыгрывать топов. Может, взять Иванишевича, пока он свободен?

Даниил Медведев на прошлой неделе провалил последний на ближайшие месяцы матч на харде, разгромно проиграв в полуфинале «Мастерса» в Майами Яннику Синнеру (1:6, 2:6) и в очередной раз не сумев защитить титул. Россиянин до сих пор не смог дважды в карьере победить на одном и том же турнире даже в разные годы. Но главная проблема всё-таки не в том, что все титулы Даниила собраны на разных соревнованиях и в разных городах – в конце концов, есть ещё ряд крупных турниров, которые он не выигрывал ни разу, включая Australian Open и «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Куда большие опасения вызывает то, что в последнее время Медведев практически не побеждает топ-теннисистов.

За год у Медведева всего одна (!) победа над топ-игроком

Если взять статистику за последний год, то в ней у Даниила обнаружится всего один выигранный матч у соперника из топ-3 матч – полуфинал US Open с Карлосом Алькарасом, который был тогда первой ракеткой мира. Правда, здесь нужно учесть, что с апреля 2023-го по февраль 2024-го Медведев сам входил в тройку лучших, то есть и потенциальных оппонентов из топ-3 рейтинга у него было меньше. Но матчей с ними за последние 52 недели набралось шесть, и, соответственно, пять раз Даниил потерпел поражение. Трижды (в полуфинале Уимблдона и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в 2023 году, а также в финале Индиан-Уэллса в 2024-м) он был бит Алькарасом, в финале US Open – 2023 проиграл Новаку Джоковичу, и вот теперь пострадал от рук (точнее, от ракетки) Синнера. При этом Яннику Даниил уступил уже в пятый раз за это время, просто во время предыдущих встреч между ними итальянец был ниже в рейтинге – в основном на четвёртой позиции. Таким образом, уже можно говорить о тенденции неудачных матчей с топ-игроками, хотя с тем же Синнером почти все предыдущие проигранные поединки прошли в борьбе.

А вот вспоминать о том, что год назад Медведев вёл у него по личным встречам 6-0, особого смысла нет – тогда это был ещё совсем другой Янник. Проблема в том, что он резко прибавил, выйдя на новый уровень, а у Даниила прогресс застопорился. Понятно, что они из разных теннисных поколений (Медведеву уже 28 лет, а Синнеру – пока 22), но такой возраст помехой для того, чтобы прибавлять, точно не является. Тот же Джокович, как и его извечные соперники, Роджер Федерер с Рафаэлем Надалем, совершенствовались и на четвёртом десятке лет. Если взять более приземлённые примеры, не трогая величайшую тройку теннисистов, когда-либо одновременно игравших в туре, то наиболее очевидный пример за последнее время – Григор Димитров. 32-летний болгарин явно переживает новую теннисную молодость, выйдя на прекрасный уровень игры с прошлой осени. Там у него были полуфинал «Мастерса» в Шанхае и финал аналогичного турнира в Париже, а сейчас после пары неудачных крупных турниров он вышел в финал в Майами, по пути в прекрасном стиле расправившись с Алькарасом, а затем выбив ещё и Александра Зверева.

Даниил Медведев Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Даниила спасёт Горан?

Словом, списывать Даниила со счетов точно рано, в том числе с точки зрения борьбы за крупнейшие титулы, но что-то поменять нужно. Побед над топами у него действительно слишком мало. Даже в первой половине прошлого сезона, когда он взял пять титулов, включая «Мастерсы» в Майами и Риме, единственная победа над крутым на тот момент соперником (Синнер тогда таковым ещё всё-таки не был) случилась в полуфинале Дубая, где был обыгран Джокович. При этом серб тогда провёл далеко не лучший матч, наделав за два сета почти четыре десятка невынужденных ошибок – да и к подобным турнирам Новак давно относится скорее как к тренировочным. Предпоследняя действительно крутая победа над топом у Медведева была в матче с тем же Джоковичем, когда они встретились в финале US Open – 2021 (6:4, 6:4, 6:4). Даниил тогда, напомню, не дал Новаку сделать «Шлем» – серб в том сезоне выиграл три мэйджора и, соответственно, был остановлен россиянином в одном шаге от того, что в мужском одиночном разряде последний раз произошло ещё в 1969 году!

Серия неудач в сезоне-2022, начавшаяся после финала Australian Open, проигранного Рафаэлю Надалю с 2:0 по сетам, привела к видимому напряжению в отношениях между Медведевым и Жилем Сервара. Кто знает, чем бы всё закончилось, если бы Даниил не обрёл форму в феврале 2023-го в Роттердаме? С этого момента у него началась прекрасная серия со множеством титулов, и вопрос о возможном увольнении Сервара тогда отпал сам собой. Впрочем, определённые изменения в команде затем всё же произошли – в межсезонье её пополнил Жиль Симон, ставший кем-то вроде заместителя Сервара на тех турнирах, где он отсутствует, и ответственным за нюансы тактической подготовки.

Возможно, стоит задуматься и о других дополнениях команды. Так, совсем недавно освободился Горан Иванишевич, много лет работавший с Новаком Джоковичем. Если хорват согласится пойти к Медведеву, то Даниилу стоит задуматься об этом варианте как минимум ради работы над подачей, которая в последнее время стала намного реже помогать ему, чем было на пике формы. Правда, вопрос в том, готов ли Иванишевич сейчас быть лишь одним из тренеров. Работу с Новаком он начинал именно так, но после того, как команду серба покинул Марьян Вайда, Горан уже фактически был главным тренером. Возможно, россиянину тут придётся делать выбор – или Сервара, или Иванишевич.

Сам Горан во время выступлений в туре получил прозвище Мистер эйс, и подача изначально была важнейшим аспектом направления его сотрудничества с Новаком. Потенциал у Даниила здесь, безусловно, высок. С другой стороны, для его реализации важно быть полностью здоровым – а как минимум после Australian Open – 2024 у россиянина были некоторые проблемы со здоровьем, и, возможно, они отчасти сказываются до сих пор. Правда, сам Даниил сказал, что плечо, беспокоившее его во время турниров в Роттердаме и Дохе, которые он пропустил, уже почти в порядке, а в Майами подача летела хуже из-за высокой влажности, при которой мячи быстро пушатся и теряют скорость.

Напрашивающиеся изменения в тактике и психологии

Есть ощущение, что было бы неплохо и отчасти поменять тактику игры. Последние матчи с тем же Синнером (в финале Открытого чемпионата Австралии и в полуфинале Майами) показали, что переход к остроатакующему теннису с ним может приносить результат, но для этого, безусловно, надо много попадать в корт. В Австралии на протяжении первых двух сетов Медведеву это удавалось, а в Майами у него сыпались ошибки. Одной из причин такого количества неточностей может быть то, что Даниил просто не привык действовать в подобном стиле. Его родная стихия – длинные розыгрыши на задней линии и контратакующая игра. Раньше против того же Янника это работало, но с середины прошлого сезона, когда итальянец прибавил в физике, подаче, стабильности и резкости ударов с задней линии, переигрывать его в таком теннисе стало куда сложнее. Соответственно, нужен как минимум чётко работающий план Б, а наиграть его исключительно на тренировках не получится – нужно привыкать действовать первым номером и в матчах с более слабыми оппонентами.

Подобный стиль с нагнетанием давления в целом неплохо работает и против того же Алькараса, да и на Джоковича тоже лучше давить – как минимум на подаче. Ещё один плюс – это помогает экономить силы и не подходить к решающим матчам в состоянии выжатого лимона, как было на Australian Open, где усталость во многом и вынудила Медведева поменять тактику и начать финал с Синнером в остроатакующем ключе. Возможно, для настроя на такую игру Даниилу не помешает и вновь поработать со спортивным психологом – всё-таки здесь ему нужно в немалой степени переступить через себя. Так или иначе, какие-то перемены ради дальнейшего прогресса напрашиваются. Пойдёт ли на них Медведев, и если да, то когда – это другой вопрос, ответ на который должен найти он сам.

Уже в воскресенье стартует первый грунтовый «Мастерс» — в Монте-Карло. Даниил Медведев посеян под четвёртым номером. Следить за ходом событий можно на «Чемпионате».