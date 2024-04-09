Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как справляется с психологическим давлением в этом сезоне на фоне отличных результатов.

«Единственное, что вы можете контролировать на протяжении всего матча, да и жизни вне корта, — это психологическое состояние.

Нужно чётко отдавать себе отчёт в том, что происходит. Легко сказать, но, когда ты оказываешься в очень сложной ситуации, это бывает нелегко.

Я стараюсь контролировать свой разум и мысли таким образом, чтобы это помогало мне на корте. Мне помогло то, что я пытаюсь играть очко за очком, день за днём, неделя за неделей. Конечно, давление присутствует, но это положительное давление, и я очень счастлив быть в таком положении и жить нормальной жизнью.

Я имею в виду, что за пределами корта, не в спортзале, а дома, я обычный человек. Для меня это самое важное. Есть работа, страстное увлечение, которое я выбрал, но есть и нормальная жизнь. Мы все обычные люди», — приводит слова Синнера портал Tennis365.