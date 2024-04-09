Кербер: теперь в моей жизни есть маленький человек, который намного важнее тенниса

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, чемпионка трёх турниров «Большого шлема», рассказала, как изменилась её жизнь после рождения дочери.
«Я люблю теннис всем сердцем. Мне нравится находиться на корте и ощущать эмоции болельщиков. Это придаёт мне сил, поэтому я и вернулась.
Но ожидания людей меня больше не интересуют. Те времена давно прошли. Мне нужно ещё несколько матчей. В Индиан-Уэллсе я заметила, что всё развивается в правильном ключе.
Как я уже говорила, после такого длительного перерыва нужно время и терпение. Я прекрасно понимала, что если я буду упорно работать, то успех на определённом этапе тоже придёт. Этот момент наступил в Индиан-Уэллсе. Я увидела, что нахожусь на правильном пути и что могу снова побеждать топ-игроков. Это придало мне уверенности.
Я по-прежнему люблю теннис, но теперь я в первую очередь мама, и это прекрасно. Теперь в моей жизни есть маленький человек, который намного важнее тенниса. Это помогает быть терпеливее. Я так счастлива, что она (дочь Лиана) так хорошо справляется со всеми перелётами, сменой часовых поясов и климата. Будучи мамой в туре, нужно быть очень гибкой, ведь невозможно всё спланировать на несколько недель вперёд. Нужно двигаться день за днём и постоянно перестраивать весь распорядок», — приводит слова Кербер Eurosport.
Напомним, на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе (США) Кербер дошла до 1/8 финала, где уступила Каролине Возняцки. По ходу турнира она обыграла Петру Мартич (Хорватия), Елену Остапенко (Латвия) и Веронику Кудерметову (Россия).