Вихлянцева спрогнозировала, как завершится матч Хачанова и Серундоло

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что матч Карена Хачанова и Франсиско Серундоло завершится в пользу россиянина, хотя борьба будет непростой.

«У Хачанова сложился очень сложный первый круг в Монте-Карло. Он молодец, что так начал свой грунтовый сезон. Первые матчи на грунте в сезоне всегда даются не так легко, поэтому не стоит смотреть на счёт, главное – это результат и победа.

Дальше Хачанов сразится с Серундуло, который уже провёл один турнир на грунте в этом сезоне. Думаю, что для Карена, который совсем недавно обыграл аргентинца в Майами, будет непростой матч, но он сложится в пользу россиянина. В третьем раунде Монако для российских фанатов идеальным будет противостояние Хачанова с Медведевым», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.By.

Ранее Вихлянцева прокомментировала матч Романа Сафиуллина и Новака Джоковича, сказав, что для Сафиуллина это будет сложный поединок.