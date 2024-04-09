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Вихлянцева спрогнозировала, как завершится матч Хачанова и Серундоло

Вихлянцева спрогнозировала, как завершится матч Хачанова и Серундоло
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что матч Карена Хачанова и Франсиско Серундоло завершится в пользу россиянина, хотя борьба будет непростой.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:00 МСК
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Франсиско Серундоло
22
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

«У Хачанова сложился очень сложный первый круг в Монте-Карло. Он молодец, что так начал свой грунтовый сезон. Первые матчи на грунте в сезоне всегда даются не так легко, поэтому не стоит смотреть на счёт, главное – это результат и победа.

Дальше Хачанов сразится с Серундуло, который уже провёл один турнир на грунте в этом сезоне. Думаю, что для Карена, который совсем недавно обыграл аргентинца в Майами, будет непростой матч, но он сложится в пользу россиянина. В третьем раунде Монако для российских фанатов идеальным будет противостояние Хачанова с Медведевым», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.By.

Ранее Вихлянцева прокомментировала матч Романа Сафиуллина и Новака Джоковича, сказав, что для Сафиуллина это будет сложный поединок.

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