«Не терпится выступить там». Халеп — о получении уайлд-кард на турнир в Португалии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп высказалась о получении уайлд-кард на турнир категории WTA-125 в Оэйраше (Португалия).

«Я очень рада добавить новый турнир в свой календарь. После возвращения я хочу провести как можно больше матчей. Уайлд-кард даёт мне возможность выступить перед португальской публикой. Я хочу поблагодарить организаторов турнира за то, что они меня пригласили. Мне не терпится выступить там», — приводит слова Халеп Eurosport.

Соревнования пройдут с 15 по 21 апреля. Первой сеяной стала колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано (63), ставшая на прошлой неделе чемпионкой в Боготе. Также на турнир заявлены Виктория Голубич (Швейцария, 78), Бернарда Пера (США, 82), Ребека Масарова (Испания, 83) и Клара Таусон (Дания, 86).