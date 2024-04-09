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Де Минор: я набрал пару килограммов, надеюсь, это поможет мне больше побеждать на грунте

Де Минор: я набрал пару килограммов, надеюсь, это поможет мне больше побеждать на грунте
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11-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал выход в 1/16 финала «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

«С каждым годом я всё больше и больше жду грунтового сезона. Думаю, что нет причин, по которым я не могу добиться на этом покрытии отличных результатов. Раньше я не был готов к тому, чтобы сказать себе, что буду хорош на грунте.

Ещё я немного прибавил в весе и мышцах. Это помогает, потому что на грунте физическая форма играет большую роль… Здесь банально нужно больше сил. Я набрал пару килограммов, надеюсь, это поможет мне больше побеждать на грунте в этом году (смеётся)», – сказал де Минор в послематчевом интервью на корте.

Напомним, в матче 1/32 финала австралиец со счётом 6:3, 6:0 разгромил 79-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку.

Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 14:25 МСК
Алекс де Минор
11
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Стэн Вавринка
79
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
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