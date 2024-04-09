Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, на тай-брейке обыграв Дрэйпера

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в следующую стадию турнира, обыграв 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время Хуркач выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Дрэйпера шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.