Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, на тай-брейке обыграв Дрэйпера
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Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в следующую стадию турнира, обыграв 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.
Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 15:45 МСК
8
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
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39
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время Хуркач выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Дрэйпера шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.
Комментарии
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