Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, на тай-брейке обыграв Дрэйпера

Хуберт Хуркач вышел во второй круг турнира в Монте-Карло, на тай-брейке обыграв Дрэйпера
Комментарии

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира, вышел в следующую стадию турнира, обыграв 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.

Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 15:45 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 2
         
Джек Дрэйпер
39
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

Продолжительность матча составила 2 часа 24 минуты. За это время Хуркач выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Дрэйпера шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.

Материалы по теме
Обиднейший вылет Рублёва. Андрей стал жертвой двух судейских ошибок в Монте-Карло в 2019-м
Обиднейший вылет Рублёва. Андрей стал жертвой двух судейских ошибок в Монте-Карло в 2019-м
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android