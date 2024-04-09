Обиднейший вылет Рублёва. Андрей стал жертвой двух судейских ошибок в Монте-Карло в 2019-м

Российский теннисист Андрей Рублёв является действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло. Этот турнир – самый успешный для Андрея среди «тысячников». Здесь он выиграл 69% матчей – больше чем на любом другом соревновании ATP данной категории.

Статистика Рублёва в Монте-Карло могла быть ещё лучше. В 2019 году Андрей проиграл в первом круге будущему чемпиону итальянцу Фабио Фоньини — 6:4, 5:7, 4:6. На исход встречи повлияли две грубые судейские ошибки в концовке третьего сета.

В 2019-м Андрей Рублёв только начинал своё восхождение в теннисную элиту. На момент «Мастерса» в Монте-Карло главными достижениями 21-летнего россиянина были четвертьфинал US Open (2017) и титул на турнире ATP-250 в Умаге (2018).

Андрей пробился в основную сетку грунтового «тысячника» через квалификацию. Причём сделал это не без нервов. В первом круге отбора Рублёв обыграл австралийца Бернарда Томича со счётом 4:6, 7:6, 7:6. Во втором сете Андрей уступал с брейком, у Томича был тройной брейк-пойнт в ещё одном гейме. Но в итоге россиянин отыграл подачу на матч.

В третьей партии уже Рублев подавал на победу при счете 5:4 и упустил матчбол. На решающем тай-брейке у Томича был матч-пойнт на подаче при счёте 6:5, но Рублев после этого выиграл три мяча подряд и вышел в финал квалификации. Там он уже более спокойно разобрался с французом Уго Умбером — 6:4, 6:4.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2019-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соперником Рублёва по первому кругу «Мастерса» в Монте Карло стал 13-й сеяный Фабио Фоньини. 31-летний на тот момент итальянец не выглядел такой уж большой угрозой. Фабио проиграл 8 из 12 матчей в 2019 году и пять последних на грунте. Конечно, Рублёв не считался фаворитом, но всё-таки проход итальянца выглядел вполне осуществимой задачей.

Андрей выиграл первый сет со счётом 6:4. На старте второй партии россиянин взял подачу Фоньини и повёл 4:1, а в шестом гейме не реализовал пять брейк-пойнтов. Вместо 5:1 счёт стал 4:2. Это деморализовало молодого россиянина. Он дважды отдал свою подачу и проиграл второй сет 5:7.

В начале третьей партии уже Фоньини сделал ранний брейк. Рублёв пытался отыграться, но не получилось. Отчасти из-за того, что судья на вышке египтянин Адель Нур дважды грубо ошибся в пользу итальянца.

На грунте рефери не используют систему видеоповторов Hawk-Eye, а решения в спорных ситуациях принимают по отметкам на корте. Однако система используется в трансляциях, и она показала, что в третьем сете при счете 4:3 и 5:4 в пользу Фоньини арбитр засчитал два попадания итальянца, хотя мяч уходил в аут, причём с большим запасом. В одном случае Нур вообще посмотрел не на ту отметку.

Рублёв пытался доказать египтянину, что тот ошибается, но безуспешно. Андрею только оставалось развести руками от досады. Тогда он ещё не так бурно реагировал на подобные моменты, как в последнее время. Матч россиянин проиграл со счётом 6:4, 5:7, 4:6. Обидный результат, поскольку Рублёв выглядел лучше Фоньини бóльшую часть встречи, но его словно надломил момент с нереализованными брейк-пойнтами во втором сете. В придачу ко всему добавились судейские ошибки в концовке.

Фабио Фоньини в матче с Андреем Рублёвым в Монте-Карло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Фоньини со скрипом вышёл во второй круг, чему был очень рад.

«У меня сейчас непростой период. Я не очень хорошо начал сезон, из первых 12 матчей проиграл восемь, поэтому для меня очень важно побеждать. Не спрашивайте как – сейчас мне просто нужно выигрывать, потому что нужны эти ощущения. Конечно, я рад началу грунтового сезона. И я хорошо тренировался, однако знаете, как бывает: выходишь на корт, напряжённый, слишком много думаешь. Сейчас я доволен, хотя мне в чём-то и повезло. Но, как я уже говорил, мне просто нужны победы», — сказал Фабио.

Казалось, путь итальянца на «Мастерсе» в Монте-Карло будет не слишком долгим, но Фабио преподнёс настоящую сенсацию и в конечном счёте стал чемпионом турнира. Отчасти помогла удача. Матч второго круга с французом Жилем Симоном Фоньини не проводил, поскольку соперник в последний момент снялся из-за травмы спины.

В третьем круге отдохнувший Фабио одолел немца Александра Зверева — 7:6, 6:1. В четвертьфинале итальянец сломил сопротивление хорвата Борны Чорича — 1:6, 6:3, 6:2, а далее случилось что-то из области фантастики. Фоньини в полуфинале на удивление легко разобрался с Королём грунта Рафаэлем Надалем (6:4, 6:2), который в Монте-Карло брал кубок 11 раз, в том числе в предыдущие три года.

Фабио нанес Надалю самое крупное поражение на грунте за четыре сезона – после Энди Маррея в финале Мадрида-2015 (6:3, 6:2). Фоньини ранее дважды обыгрывал Рафу на этом покрытии на турнирах поменьше (в Рио и Барселоне в 2015-м) и стал лишь четвертым теннисистом, одолевшим испанца в Монте-Карло, после Гильермо Кории (2003), Новака Джоковича (2013, 2015) и Давида Феррера (2014). Кроме того, Фоньини стал четвертым игроком, побеждавшим Надаля на грунте минимум трижды, после Джоковича, Доминика Тима и Гастона Гаудио. На US Open — 2015 Фабио также отыгрывался с 0:2 по сетам в противостоянии с Рафой, хотя общий баланс личных встреч за карьеру не в его пользу — 4-14.

Фоньини впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» и признал, что это большая удача, вспомнив матч с Рублёвым.

«Если бы вы сказали мне в начале недели, что я останусь тут до воскресенья, я бы вам в лицо рассмеялся. Я уступал в первом круге Андрею Рублеву 4:6, 1:4 и был в очке от 1:5. Только эйс в линию меня спас. Но такой удивительный этот спорт. Там мне повезло, а теперь я в финале. Конечно, завтра за титул я буду бороться», — сказал Фабио после победы над Надалем.

Соперником Фоньини по решающему матчу стал серб Душан Лайович, которого там тоже никто не ожидал увидеть. Лайович по ходу турнира выбил Доминика Тима и Даниила Медведева, который, в свою очередь, убрал в четвертьфинале Новака Джоковича. Итальянец всё равно считался фаворитом решающего матча и без проблем подтвердил этот статус, обыграв серба со счётом 6:3, 6:4.

Фабио Фоньини с кубком «Мастерса» в Монте-Карло Фото: Clive Brunskill/Getty Images

31-летний Фоньини, до недели в Монте-Карло проигравший семь из восьми матчей, впервые взял «Мастерс». Ранее на «тысячниках» он только дважды играл в полуфиналах. Фабио стал самым низкосеяным (13) игроком, победившим в Монте-Карло, после Густаво Куэртена в 1999-м. Кроме того, Фоньини – первый итальянский чемпион «Мастерса» (существуют с 1990-го). На тот момент это действительно было серьёзным достижением для тенниса страны. До восхождения Янника Синнера, который в последнее время заметно поднял планку.

Не совсем уместно говорить, что на месте Фабио мог быть Андрей Рублёв. Вряд ли бы неопытный россиянин взял титул, даже если бы прошёл итальянца. В любом случае Андрей тогда получил пусть и неприятный, но ценный опыт. В конечном счёте через четыре года он взял там свой первый турнир серии «Мастерс».

В этом сезоне Андрей защищает в Монако очки за титул. Главная задача россиянина – показывать свою игру и при этом спокойно реагировать на возможные трудные моменты на корте. Особенно если в них тем или иным образом замешаны судьи. Недавний инцидент с дисквалификацией в Дубае должен стать для Рублёва хорошим уроком.