Хуберт Хуркач высказался о победе в матче первого круга турнира в Монте-Карло

Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира прокомментировал победу в матче первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.

«Дрэйпер — отличный соперник. Я подавал на матч, но он сделал несколько хороших ударов. Мне просто пришлось принять это и соревноваться. Мне нужно было приспособиться к грунту. Здесь менее скользко, чем в Эшториле. Мячи летят по-другому, и это вызывает трудности. За день до матча я выиграл другой турнир, поэтому здесь я отстаю от общей группы», — сказал Хуркач после матча.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.