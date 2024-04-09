Хуберт Хуркач высказался о победе в матче первого круга турнира в Монте-Карло

Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира прокомментировал победу в матче первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.
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«Дрэйпер — отличный соперник. Я подавал на матч, но он сделал несколько хороших ударов. Мне просто пришлось принять это и соревноваться. Мне нужно было приспособиться к грунту. Здесь менее скользко, чем в Эшториле. Мячи летят по-другому, и это вызывает трудности. За день до матча я выиграл другой турнир, поэтому здесь я отстаю от общей группы», — сказал Хуркач после матча.
Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.
- 9 апреля 2024
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