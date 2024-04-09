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Хуберт Хуркач высказался о победе в матче первого круга турнира в Монте-Карло

Хуберт Хуркач высказался о победе в матче первого круга турнира в Монте-Карло
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, восьмая ракетка мира прокомментировал победу в матче первого круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Он обыграл 39-ю ракетку мира британского теннисиста Джека Дрэйпера. Матч закончился со счётом 6:4, 3:6, 7:6.

Монте-Карло. 1-й круг
09 апреля 2024, вторник. 15:45 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
4 		6 6 2
         
Джек Дрэйпер
39
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер

«Дрэйпер — отличный соперник. Я подавал на матч, но он сделал несколько хороших ударов. Мне просто пришлось принять это и соревноваться. Мне нужно было приспособиться к грунту. Здесь менее скользко, чем в Эшториле. Мячи летят по-другому, и это вызывает трудности. За день до матча я выиграл другой турнир, поэтому здесь я отстаю от общей группы», — сказал Хуркач после матча.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.

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