Джокович сравнялся с Надалем по победам в стартовых матчах на турнирах серии «Мастерс»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сравнялся с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанским теннисистом Рафаэлем Надалем по количеству стартовых побед на турнирах серии «Мастерс». Оба спортсмена выиграли по 115 матчей.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл 41-ю ракетку мира российского теннисиста Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти. Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем турнира является Андрей Рублёв.