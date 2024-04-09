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Джокович — о лидерстве в рейтинге в 36 лет: я об этом не мечтал, не думал и не загадывал

Джокович — о лидерстве в рейтинге в 36 лет: я об этом не мечтал, не думал и не загадывал
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о продолжительности своей спортивной карьеры.

«Это круто. Вчера я общался с Бопанной – самым возрастным лидером парного рейтинга. Он сказал, что нам на двоих 80 лет. Но он будет постарше меня. Да, это забавно. По-прежнему соревноваться на высоком уровне и лидировать почти в 37 лет… Если честно, я об этом не мечтал, не думал и не загадывал. Думаю, сейчас окупаются преданность спорту и работа, которую я проделал на тренировках. Мне удалось продлить карьеру на много лет», — сказал Джокович после матча с Сафиуллиным.

Напомним, сегодня, 9 апреля, в стартовом для себя матче турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) Джокович обыграл 41-ю ракетку мира российского теннисиста Романа Сафиуллина. Матч закончился со счётом 6:1, 6:2.

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