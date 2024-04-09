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Видеообзор победы Джоковича над Сафиуллиным на турнире в Монте-Карло

Видеообзор победы Джоковича над Сафиуллиным на турнире в Монте-Карло
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Сегодня, 9 апреля, 41-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) с разгромным счётом проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу из Сербии — 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Джокович — Сафиуллин.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Напомним, это лишь вторая встреча спортсменов на корте. Осенью 2022 года сербский теннисист выиграл в двух сетах в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Теперь счёт по личным встречам — 2-0 в пользу Джоковича.

В следующем раунде Джокович сыграет с победителем пары Артюр Фис — Лоренцо Музетти. Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575.

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