Александр Зверев обыграл Себастьяна Офнера в матче второго круга турнира в Монте-Карло
Поделиться
Сегодня, 9 апреля, состоялся матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующую стадию соревнований, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.
Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 18:50 МСК
5
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
44
Себастьян Офнер
С. Офнер
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Зверев выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Офнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.
Комментарии
- 9 апреля 2024
-
20:17
-
19:58
-
19:48
-
19:24
-
18:59
-
18:46
-
18:31
-
18:26
-
17:56
-
17:54
-
17:00
-
16:44
-
16:32
-
16:30
-
16:28
-
15:28
-
15:19
-
14:54
-
14:10
-
13:51
-
13:37
-
13:22
-
12:57
-
12:42
-
12:17
-
12:02
-
11:59
-
11:43
-
11:32
-
11:10
-
11:09
-
10:22
-
10:07
-
10:07
-
09:55