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Александр Зверев обыграл Себастьяна Офнера в матче второго круга турнира в Монте-Карло

Александр Зверев обыграл Себастьяна Офнера в матче второго круга турнира в Монте-Карло
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Сегодня, 9 апреля, состоялся матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующую стадию соревнований, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
09 апреля 2024, вторник. 18:50 МСК
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Себастьян Офнер
44
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Зверев выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Офнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.

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