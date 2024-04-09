Александр Зверев обыграл Себастьяна Офнера в матче второго круга турнира в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в следующую стадию соревнований, обыграв австрийского теннисиста Себастьяна Офнера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. За это время Зверев выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Офнера пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.