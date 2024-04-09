Стал известен соперник Медведева во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 9 апреля, состоялся матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Бывшая шестая ракетка мира 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис вышел в следующую стадию соревнований, обыграв австралийского теннисиста Александра Вукича. Встреча закончилась со счётом 6:7, 6:3, 7:5. Во втором круге Монфис сыграет против российского теннисиста Даниила Медведева.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. За это время Монфис выполнил 15 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Вукича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Напомним, турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.