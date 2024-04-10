Хачанов — Серундоло: россиянин сравнял счёт по сетам в матче на «Мастерсе» в Монте-Карло

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сравнял счёт по сетам в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором он играет с 22-й ракеткой мира Франсиско Серундоло — 4:6, 4:6.
Отметим, что второй сет матча длился 50 минут. В один момент счёт был 5:0 в пользу россиянина, но Серундоло смог вернуться в игру и отыграть несколько подач. При счёте 5:4 Хачанов снова выиграл подачу соперника, переведя матч в третий сет.
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В ближайшее время стартует третий сет встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Карена Хачанова и Франсиско Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
Напомним, это четвёртая встреча спортсменов. Счёт личных встреч — 3:0 в пользу Хачанова. Однако все три предыдущих матча прошли на «Мастерсах» на харде.
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