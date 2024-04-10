Фото: гонщик Карлос Сайнс посетил матч Рублёва и Попырина на «Мастерсе» в Монте-Карло

Известный испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший сегодня, 10 апреля, посетил матч второго круга на на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) между шестой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и Алексеем Попыриным из Австралии (46-й в рейтинге ATP). Матч закончился в пользу Попырина со счётом 6:4, 6:4.

Фото: The Tennis Letter

Отметим, что многие гонщики, в том числе Карлос Сайнс, живут в Монако, поэтому регулярно посещают теннисные матчи.

Напомним, Рублёв завершил выступление в одиночном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). На данный момент россиянин проиграл три матча подряд и не смог защитить титул в Монте-Карло, который выиграл в прошлом году.

Турнир в Монако завершится 14 апреля. Призовой фонд составляет $ 5 950 575.