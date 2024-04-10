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Попырин прокомментировал победу над Рублёвым на «Мастерсе» в Монте-Карло

Попырин прокомментировал победу над Рублёвым на «Мастерсе» в Монте-Карло
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46-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин высказался о победе над российским теннисистом Андреем Рублёвым (шестой в рейтинге ATP) в матче второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

«Я получаю удовольствие от турнира. Первый грунтовый турнир года, у меня остались прекрасные воспоминания о прошлом грунтовом сезоне. Я комфортно чувствую себя на этом покрытии. Я обыгрывал теннисистов, которые были в форме. Сейчас победил действующего чемпиона, уверенного в себе. Прекрасный матч. Я старался не дать Андрею войти в ритм. Думаю, это отлично сработало», — сказал Попырин после матча.

Грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.

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