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Зендея — о сёстрах Уильямс: не могу представить, как тяжело быть темнокожей теннисисткой

Зендея — о сёстрах Уильямс: не могу представить, как тяжело быть темнокожей теннисисткой
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Американская актриса Зендея высказалась об американских теннисистках Серене и Винус Уильямс.

«Они находились под таким большим давлением, и, должно быть, ощущали одиночество. Быть темнокожей теннисисткой в туре очень тяжело, я даже не могу себе представить, насколько. Они находились в стрессовой ситуации, боролись на глазах миллионов людей и должны были побеждать», — приводит слова Зендеи Sportskeeda.

Напомним, Серена Уильямс является 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратной олимпийской чемпионкой (один титул — в одиночном разряде). Винус Уильямс, семикратная победительница турниров «Большого шлема» и обладательница четырёх золотых медалей Олимпийских игр, продолжает выступать в туре.

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