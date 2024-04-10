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Музетти: матч с Джоковичем будет уроком при любом исходе

Музетти: матч с Джоковичем будет уроком при любом исходе
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Это забавно, потому что прошёл ровно год с тех пор, как мы встречались на этом турнире и в этом же раунде. Надеюсь, это будет хороший матч. Думаю, для меня это будет уроком при любом исходе. Проиграю или выиграю — это не имеет особого значения, потому что играть с Новаком всегда интересно. Есть чему научиться. Я с нетерпением жду возможности насладиться этим прекрасным матчем», — сказал Музетти на пресс-конференции.

В прошлом году Музетти встречался с Джоковичем в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Тогда победу одержал итальянский спортсмен.

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