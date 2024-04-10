Гаэль Монфис: год назад я был 400-м в мире, и люди хотели, чтобы я бросил теннис

Бывшая шестая ракетка мира 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис высказался о возможном выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Год назад, когда я говорил, что не думаю об Олимпиаде 2024 года, я находился на 400-м месте в рейтинге. Выходило множество статей, из-за которых у меня сложилось впечатление, что люди хотят, чтобы я бросил теннис. Я был 400-м в мире. Люди не позволяют тебе верить в свои мечты, они тебя не знают. Поэтому я стараюсь общаться со своими настоящими болельщиками. Мне не нужно выигрывать 20 турниров, но хочется периодически одерживать победы то тут, то там. Лишь легенды смогли выиграть всё. Тебе не разрешают говорить: «Мне 36, я 400-й в мире, и я всё ещё хочу вернуться на хороший уровень». Все тогда надо мной смеялись.

Конечно, я хочу снова сыграть на Олимпийских играх. Я уже выступал на этих соревнованиях четыре раза, но хотел бы ещё. Так что Олимпиада и Уимблдон — это мои цели», — сказал Монфис на пресс-конференции.