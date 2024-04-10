Синнер прокомментировал победу над Кордой в матче второго круга «Мастерса» в Монте-Карло

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы над представителем США Себастьяном Кордой в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) рассказал о своём состоянии. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянского спортсмена.

«Конечно, физическая форма сейчас отличается от того, что было в прошлом году. Изменились движения, подача. В начале матча были некоторые проблемы, потому что я привык играть более плоско, над этим нужно поработать. Но потом всё наладилось. Посмотрим, что будет в следующем раунде. Нужно ли будет играть ближе или, наоборот, отходить подальше. Продолжаем работу день за днём», — сказал Синнер после матча.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира).