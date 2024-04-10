Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Халеп — о возвращении в тур после дисквалификации: нервничала и не знала, чего ожидать

Халеп — о возвращении в тур после дисквалификации: нервничала и не знала, чего ожидать
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что нервничала перед возвращением в тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я сильно нервничала. Не знала, чего ожидать от людей в Майами. Каково это будет — снова оказаться в раздевалке. Вся рутина, которой у меня не было почти два года, казалась в новинку. Но когда я прилетела на турнир, я получила массу поддержки и любви от сотрудников, организаторов соревнований, игроков и болельщиков. Это позволило забыть обо всём. Мне показалось, будто я никогда и не уходила. Это было прекрасное чувство. Я была по-настоящему счастлива, потому что снова стала частью тенниса — вида спорта, который я так люблю», — приводит слова Халеп Associated Press.

Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока отстранения Халеп до девяти месяцев.

Материалы по теме
«Не терпится выступить там». Халеп — о получении уайлд-кард на турнир в Португалии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android