Халеп — о возвращении в тур после дисквалификации: нервничала и не знала, чего ожидать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что нервничала перед возвращением в тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Я сильно нервничала. Не знала, чего ожидать от людей в Майами. Каково это будет — снова оказаться в раздевалке. Вся рутина, которой у меня не было почти два года, казалась в новинку. Но когда я прилетела на турнир, я получила массу поддержки и любви от сотрудников, организаторов соревнований, игроков и болельщиков. Это позволило забыть обо всём. Мне показалось, будто я никогда и не уходила. Это было прекрасное чувство. Я была по-настоящему счастлива, потому что снова стала частью тенниса — вида спорта, который я так люблю», — приводит слова Халеп Associated Press.

Напомним, Халеп была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка подала апелляцию на это решение. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о сокращении срока отстранения Халеп до девяти месяцев.