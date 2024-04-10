Кузнецова: на Рублёва до сих пор влияет скандальная история в Дубае, он ранимый человек

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о поражении шестой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). На этой стадии турнира россиянин проиграл австралийскому спортсмену Алексею Попырину со счётом 4:6, 4:6.

«Рублёв неудачно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, где в прошлом году вышел победителем. Бывает и такое. Завершил матч Андрей против Алексея Попырина из Австралии фирменным психом. На мой взгляд, да и сам Андрей говорил об этом в интервью, на него до сих пор влияет скандальная история, случившаяся в Дубае. Кажется, уже все обсудили это и пошли дальше следить за следующими турнирами, а на игроке это может сказываться долго. Думаю, Андрей очень ранимый человечек и до сих пор рефлексирует по поводу той дисквалификации. И переживает он гораздо сильнее, чем поклонники, которые писали ему гадости», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.