Рублёв сенсационно проиграл в Монте-Карло и не смог защитить самый крупный титул в карьере

Действующий чемпион турнира в Монако зачехлил ракетку уже во втором круге. А вот Хачанов снова прошёл аргентинца.

Сегодня, 10 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло продолжились матчи второго круга. Свои поединки провели российские теннисисты Андрей Рублёв, который является шестой ракетой мира, а также Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером. Напомним, в прошлом сезоне олимпийский чемпион Токио в миксте завоевал свой самый крупный титул в карьере именно в Монако, впервые в карьере взяв «тысячник».

Рублёв пропускал стартовый раунд соревнований и вступал в борьбу на турнире со второго круга матчем с представителем Австралии Алексеем Попыриным, занимающим 46-е место в рейтинге. 24-летний уроженец Сиднея успел провести одну встречу в Монако, одержав волевую победу над Корентеном Муте — 3:6, 7:5, 6:2. А вот россиянин ещё не играл на грунте в этом году в официальных матчах. Сразу же после жеребьёвки Монте-Карло вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался об её итогах для Андрея.

«Не вижу смысла заниматься предсказаниями, тем более на несколько игр вперёд. Монте-Карло — один из старейших и престижных турниров в теннисе, победа в нём много значит в карьере любого теннисиста. Рублёв любит и умеет играть на грунте, но то же самое относится также и к другим игрокам. Всё скоро увидим», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Рублёв и Попырин лишь раз встречались между собой в официальных противостояниях. Было это относительно недавно: на турнире ATP-500 в Вене в прошлом сезоне. Тогда в 1/16 финала австрийского «пятисотника» олимпийский чемпион Токио в миксте закрыл соперника в двух партиях — 7:6, 6:3.

В начале новой очной битвы Андрей мог взять чужую подачу, однако не воспользовался двумя своими шансами. Не брейкуешь ты – брейкуют тебя: правило, которое плавно видоизменилось и перетекло из футбола в теннис. Уже в третьем гейме Алексей наглядно показал это. Он оформил брейк при счёте 2:1 в свою пользу. Далее австралийцу оставалось лишь держать свою подачу. Попырину удалось сделать это, и стартовый сет он оставил за собой со счётом 6:4. Да, борьба в партии была упорной, и всё могло сложиться иначе, но в целом именно 46-я ракетка мира смотрелся чуть лучше и заслуженно взял верх. Статистика сета: 10/16 у Андрея по ударам навылет и невынужденным ошибкам, 13/16 — у Алексея.

Андрей Рублев Фото: Julian Finney/Getty Images

Второй сет Рублёв начал хорошо — спас свой гейм с двух брейк-пойнтов и тут же впервые в матче взял подачу соперника. Отечественный спортсмен повёл со счётом 3:1. Однако на этом успехи Андрея закончились. Он начал нервно действовать после брейка, сразу проиграл свою подачу — 3:2. Следом Попырин здорово сыграл на брейк-пойнтах, взяв гейм с 15:40 — 3:3. А в концовке россиянин наделал ошибок и потерпел итоговое поражение (третье подряд во всех турнирах) со счётом 4:6. 4:6. Рублёв потерял 1000 очков, не защитив титул, и пока что остаётся шестым в лайв-рейтинге — но по итогам этого турнира сразу несколько соперников могут его опередить. В первую очередь к ним относятся Хуберт Хуркач и Григор Димитров. Австралийский же теннисист в шестой раз в карьере одолел представителя топ-10 рейтинга ATP и далее сыграет со своим соотечественником Алексом де Минором.

Хачанов, в свою очередь, сражался с уже знакомым ему аргентинцем Франсиско Серундоло. Ребята трижды встречались между собой в официальных матчах, и все три раза побеждал именно отечественный спортсмен. Он выиграл в трёх сетах в первом круге «Мастерса» в Монреале в 2022 году (7:6, 5:7, 6:3), в четвертьфинале Майами-2023 (6:3, 6:2) и в третьем круге Майами-2024 (6:1, 5:7, 7:6). Карен на старте королевского «тысячника» в непростой битве сломил сопротивление Кэмерона Норри (Великобритания) со счётом 7:5, 7:6, а Франсиско в двух сетах закрыл немца Даниэля Альтмайера — 6:2, 7:6.

Сам серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде так оценил свой первый проведённый поединок в Монте-Карло.

«Я действительно рад и горжусь тем, как справился с трудными эпизодами и моментами давления. Это был очень тяжёлый матч, особенно для первого круга. Кэмерон немного упал в рейтинге, но он всегда хорош, он сильный соперник», — цитирует Хачанова Eurosport.

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что новый матч Карена Хачанова и Франсиско Серундоло завершится в пользу 27-летнего уроженца Москвы, хотя борьба будет непростой.

«У Хачанова сложился очень сложный первый круг в Монте-Карло. Он молодец, что так начал свой грунтовый сезон. Первые матчи на грунте в сезоне всегда даются не так легко, поэтому не стоит смотреть на счёт, главное – это результат и победа.

Дальше Хачанов сразится с Серундоло, который уже провёл один турнир на грунте в этом сезоне. Думаю, что для Карена, который совсем недавно обыграл аргентинца в Майами, будет непростой матч, но он сложится в пользу россиянина. В третьем круге Монако для российских фанатов идеальным будет противостояние Хачанова с Медведевым», — сказала Вихлянцева Metaratings.by.

Карен здорово провёл начало первой партии и повёл с брейком — 2:0. Однако постепенно аргентинец адаптировался и перехватил инициативу. Серундоло удалось сделать обратный брейк — 2:2. Затем теннисисты брали геймы на своей подаче. Но в концовке Франсиско сделал решающий брейк, воспользовавшись ошибками Хачанова, — 6:4. По ударам навылет преимущество у Серундоло — 10:2, но и невынужденных ошибок чуть больше у аргентинца — 13:11.

Карен мощно начал и второй сет, сразу поведя со счётом 5:0. Затем в игре отечественного спортсмена наступил небольшой провал, он стал больше ошибаться. Франсиско перехватил инициативу и забрал четыре гейма подряд. Но в 10-м гейме Хачанов дожал соперника, закрыв партию со счётом 6:4.

На старте решающей партии 17-я ракетка мира отыграл несколько брейк-пойнтов, но всё же смог удержать подачу. В середине сета у россиянина получилось сделать такой необходимый брейк, который дал ему необходимый задел. Хачанов спокойно довёл дело до итоговой победы, одолев Серундоло со счётом 4:6, 6:4, 6:3. В третьем круге соревнований в Монако Карен может встретиться с Даниилом Медведевым, если тот сегодня обыграет Гаэля Монфиса.

«Мастерс» в Монте-Карло закончится 14 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».