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«Даня, не заводись!» Кузнецова — о матче Медведева с Монфисом

«Даня, не заводись!» Кузнецова — о матче Медведева с Монфисом
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Теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала игру Медведева против Монфиса.Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 15:50 МСК
Гаэль Монфис
40
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даня, не заводись! Второго похожего исхода мы не выдержим!» — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, сегодня, 10 апреля, прошёл матч между российским теннисистом, четвёртой ракеткой мира Даниилом Медведевым и 40-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом из Франции. Медведев обыграл соперника в обоих сетах и продолжил участие в турнире «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Отметим, что уступил сопернику во втором круге этого же турнира другой российский теннисист — Андрей Рублёв. Он не смог пройти дальше, проиграв Алексею Попырину, представляющему Австралию.

Сейчас на турнире в Монако осталось два российских теннисиста — Карен Хачанов и Даниил Медведев.

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